Mercato : OL ou OM ? Rennes frappe le premier pour cet attaquant

Dans : Mercato, Rennes, OM, OL.

Auteur d’une belle saison en Ligue 1, Wahbi Khazri est confronté à un choix crucial pour la suite de sa carrière.

Non retenu par Sunderland, qui n’a pas les moyens de conserver un joueur international alors que le club descend en D3 anglaise, l’attaquant tunisien a marqué des points avec son passage à Rennes. Le club breton souhaite le conserver de manière définitive, mais l’OM et l’OL flairent le bon coup avec un transfert abordable, un joueur polyvalent, en forme et rôdé à la Ligue 1. A 27 ans, il vient de recevoir une offre de contrat de trois ans de la part du Stade Rennais, qui espère pouvoir s’appuyer sur sa qualification européenne pour le conserver, annonce L’Equipe.

Le joueur mise également sur la Coupe du monde pour se mettre en avant, autant dire donc que la partie est loin d’être gagnée. Surtout que l’OM et l’OL ont des arguments, et notamment la possibilité de disputer la Ligue des Champions avec Lyon, ce qui ne laisserait pas le joueur insensible. Mais si Rennes a déjà avancé ses pions, c’est aussi parce que le club breton a envie d’être fixé, et pourrait demander une réponse rapide à l’ancien bordelais, sous peine d’aller voir ailleurs pour construire son équipe. De quoi faire le bonheur des Olympiques ?