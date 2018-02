Mercato : OL, OM ou Monaco, Roussillon a d'autres plans

Dans : Mercato, MHSC, OL, OM, Monaco.

Arrière gauche très suivi en Ligue 1, Jérôme Roussillon a d’ores et déjà l’accord de son club pour changer d’air l’été prochain.

Si le club héraultais y trouve son compte, le défenseur pourra même choisir sa destination. Cela semble bien parti car le natif de Sarcelles dispose déjà de nombreux touches. En France, Lyon, Monaco et surtout l’OM sont des admirateurs de longue date, et cela devrait donc passer à l’action pendant l’été. Pourtant, le dossier risque de rapidement se compliquer car le joueur semble avoir d’autres objectifs. Selon France Football, Jérôme Roussillon a clairement un penchant pour le jeu pratiqué en Allemagne, et rêve de rejoindre une formation de Bundesliga.

Un véritable appel du pied à cinq mois du marché des transferts estival, et qui laisse donc le temps aux équipes d’outre-Rhin de se positionner. Un challenge de plus pour les clubs français désireux de le faire venir, mais qui ont encore le temps de présenter des arguments pour le faire changer d’avis. Et la participation à la Ligue des Champions pourrait entrer en ligne de compte, ce que l’arrière gauche du MHSC n’est pas certain de se voir proposer par les formations allemandes.