Mercato : OL, OM, Nice… Un club a pris les choses en main pour Giroud

Dans : Mercato.

Très peu utilisé par Frank Lampard, Olivier Giroud devrait quitter Chelsea cet hiver. Plusieurs pensionnaires de Ligue 1 sont évoqués, mais c’est un club italien qui a pris les devants.

A écouter Olivier Giroud parler de son avenir, il n’y a pas vraiment de suspense. L’attaquant de 33 ans se dirige clairement vers un départ de Chelsea, dont le manager Frank Lampard le considère comme son troisième choix derrière Tammy Abraham et Michy Batshuayi. Ce qui explique pourquoi le Français n’a disputé que six matchs cette saison toutes compétitions confondues, dont seulement deux en tant que titulaire. A quelques mois de la fin de son contrat et de l’Euro 2020 avec l’équipe de France, un transfert semble inévitable. Reste à savoir quelle sera sa destination.

Il pourrait bien s’agir d’un pensionnaire de Ligue 1 dans la mesure où l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice et les Girondins de Bordeaux sont annoncés parmi ses prétendants. Mais rien ne dit que l’ancien Montpelliérain soit intéressé par un retour en Ligue 1. Il faut dire que la piste menant à l’Inter Milan paraît plus séduisante. Son ancien coach chez les Blues Antonio Conte le veut vraiment, d’où les démarches lancées par Piero Ausilio. En effet, le directeur sportif milanais était à Londres vendredi pour évoquer la situation de Giroud. Et selon le journaliste de La Gazzetta dello Sport Nicolo Schira, Chelsea aurait fixé un prix entre 5 et 7 millions d’euros pour son transfert. De quoi envisager un accord entre les deux formations ?