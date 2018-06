Mercato : OL, OM, Nice…La facture grimpe pour Verissimo

Dans : Mercato, OL, OM, OGCN.

Les jours passent et le dossier Lucas Verissimo (22 ans) devient de plus en plus complexe pour ses nombreux prétendants.

Comme annoncé ces derniers jours, le défenseur central de Santos plaît beaucoup en Ligue 1, où les Olympiques, Marseille et Lyon, ainsi que l’OGC Nice ont manifesté leur intérêt. On parle d’une offre lyonnaise à 9 M€, tandis que le Gym serait monté jusqu’à 12 M€. Mais la bataille pourrait être inutile pour les clubs français. Car selon Tuttosport, le Brésilien privilégie un transfert en Italie. Une bonne nouvelle pour la Roma, Naples, l’Udinese et surtout le Torino, dont l’offre (7 M€ + 2 M€ de bonus) ne suffira pas.

Et pour cause, le président de Santos José Carlos Péres vient de revoir ses exigences à la hausse. « Maintenant nous voulons 15 M€, 10 M€ ne suffisent plus », a annoncé le dirigeant auriverde, qui profite visiblement de l’énorme concurrence pour faire monter les enchères. Voilà qui complique la tâche des formations de L1 citées, qui n’avaient sûrement pas besoin de ce nouveau rebondissement.