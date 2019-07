Mercato : OL, OM, Bordeaux… Lemina donne une première réponse

Dans : Mercato, OL, OM, Bordeaux.

Non convoqué pour le stage de pré-saison à Southampton, Mario Lemina n’entre pas dans les plans du coach Ralph Hasenhüttl.

Rien à voir avec son rendement, le milieu de 25 ans a simplement annoncé à ses dirigeants qu’il souhaitait partir cet été. Après sa saison marquée par une pubalgie, qui l’a éloigné des terrains pendant quatre mois, l’international gabonais ressent l’envie d’aller voir ailleurs. En Ligue 1 par exemple ? Lorsque l’hebdomadaire France Football lui a confié que Lyon, Marseille et Bordeaux cherchaient un joueur de son profil, Lemina s’est montré ouvert.

« Revenir en France, ça me tente, oui ! Mais rester en Angleterre ou revenir en Italie aussi (rires), a répondu l’ancien Marseillais. Pour l'instant, toutes les portes sont ouvertes. Tout dépend du projet qu'on me propose, des discussions avec Southampton... Il y a beaucoup d'inconnues, je suis dans l'attente, même si j'ai déjà eu quelques approches. J'espère vraiment que ça se fera rapidement, pour pouvoir faire partie d'une équipe avant la reprise du championnat. » Il n’empêche que le joueur a une préférence pour la Premier League.

Priorité à l’Angleterre

« C'est sûr que c'est un championnat hyper intéressant. Le mieux pour moi serait d'y rester, mais je ne ferme la porte à aucun club, aucun pays, a-t-il reconnu. Aujourd'hui, après quatre mois de blessure, je ne vise rien en particulier. J'aspire à jouer dans les plus grands clubs, maintenant on verra ce qu'on me proposera. J'avais fait le choix de quitter la Juventus pour Southampton pour avoir plus de temps de jeu, je l'ai eu. J'ai fait bonne impression en Angleterre, j'ai eu de bons retours à une certaine période, donc j'espère que les clubs n'auront pas la mémoire courte (rires). » Selon certaines rumeurs, Manchester United et Arsenal seraient intéressés.