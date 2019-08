Mercato : OL, Monaco... Faites vos jeux, Mustafi arrive en L1

Dans : Mercato, OL, Monaco, Premier League.

Après avoir vendu Laurent Koscielny à Bordeaux en début de semaine, Arsenal va-t-il se séparer d’un second défenseur au mercato ? C’est la tendance puisque selon les informations de Sky Sports, Shkodran Mustafi ne devrait pas faire de vieux os à Londres. International allemand, le défenseur de 27 ans n’est plus en odeur de sainteté auprès du staff d’Unai Emery, et se dirigerait vers… un rebond en Ligue 1, toujours selon le média britannique, généralement extrêmement bien informé.

Pour l’heure, le nom du club dans lequel il est probable qu’il rebondisse n’a pas filtré. Mais clairement, les possibilités sont limitées au vu de son salaire important et du montant du transfert, lequel serait de 30 ME. En France, deux clubs ayant les moyens de lâcher une telle somme sont à la recherche d’un défenseur : Monaco et l’Olympique Lyonnais, qui souhaite s’octroyer les services d’un défenseur polyvalent, de l’aveu de son entraineur Sylvinho. Reste maintenant à voir si Mustafi se dirige plus vers le Rhône ou la Principauté…