Mercato : OL, Bordeaux, une recrue avant jeudi minuit en défense ?

Dans : Mercato, OL, Bordeaux.

Tout peut arriver lors du dernier jour du marché des transferts, et c’est notamment le cas dans un dossier compliqué.

Il s’agit de celui d’Harold Moukoudi, jeune défenseur central prometteur du Havre, et qui a refusé de prolonger avec son club formateur. Résultat, il est d’ores et déjà libre de signer dans le club de son choix, ce qui agace au plus haut point la formation de Ligue 2, qui ne l’aligne plus sur les feuilles de match. Une situation qui tend à favoriser un transfert de dernière minute lors de cette ultime journée du marché des transferts.

Le joueur préfère attendre l’été pour changer d’air, mais selon Yahoo Sport, les clubs intéressés par sa venue sont motivés à l’idée de tenter leur chance avant l’heure. C’est le cas de Bordeaux, mais aussi de Lyon, qui suit le joueur depuis des mois. Il faut dire qu’une offre pour un transfert, même modeste, permettrait de devancer l’armada de clubs qui seront certainement intéressés par Moukoudi au mois de juin, quand le défenseur central né à Bondy coûtera zéro euro. Une aubaine pour l’OL et les Girondins ?