Mercato : Nzonzi ni à l'OL ni à Monaco, il fonce... à Rennes !

Dans : Mercato, Rennes, OL, Monaco.

A la recherche d’un milieu défensif d’expérience pour combler la perte de son capitaine Benjamin André, Julien Stéphan pourrait trouver son bonheur à l’AS Roma au mercato. Et pour cause, la Gazzetta dello Sport est affirmative, ce vendredi : le prêt de Steven Nzonzi au Stade Rennais est tout proche de se conclure. Indésirable après une saison décevante, le champion du monde 2018 figurait dans le viseur de Monaco et de Lyon, mais les deux cadors du championnat de France ne souhaitaient pas payer les 25 ME réclamés par le club de la Louve. Finalement, c’est sous la forme d’un prêt que Rennes est en passe de rafler la mise. Par ailleurs, aucune précision n’est apportée au sujet d’une éventuelle option d’achat à l’issue de la saison…