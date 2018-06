Mercato : Nouveau coup de théâtre dans l'incroyable dossier Verissimo

Dans : Mercato, OGCN, OL, Serie A, OM.

Défenseur central brésilien évoluant à Santos, Lucas Verissimo est étonnamment l’un des grands animateurs de ce début de mercato en France, mais également en Europe. Annoncé dans le viseur de l’OM, mais surtout de Lyon et de Nice, le joueur figure également sur les tablettes du Torino. Et alors qu’une surenchère des Aiglons à 12ME a été évoquée plus tôt dans la journée, il semblerait que le club italien soit en mesure de boucler ce dossier pour un montant inférieur.

Effectivement, la Gazzetta dello Sport explique dans ses colonnes que le club italien souhaite recruter Lucas Verissimo pour associer le Brésilien à Nicolas Nkoulou la saison prochaine. Ainsi, le Torino serait en pole et aurait « une longueur d’avance » sur Lyon et Nice. Le club de Turin a transmis une offre de 7ME + 2ME de bonus tandis que Santos réclame 10ME. Un dossier complexe puisque la presse brésilienne évoquait récemment une offre de Lyon à 9ME tandis que le 10 Sport expliquait que Marseille offrait 6ME pour Verissimo. Le dénouement sera attendue, mais ce dossier complexe semble parti pour durer, comme souvent avec les joueurs brésiliens appartenant à plusieurs sociétés…