Mercato : MU a trois énormes cibles en Ligue 1 pour cet été

Dire que Manchester United recherche un joueur offensif pour l’été prochain est une évidence. Malgré le recrutement d’Alexis Sanchez, et celui précédemment de Romelu Lukaku, José Mourinho n’est toujours pas satisfait de son animation offensive. Le manager des Red Devils possède toujours, grâce à l’immense fortune de son club, un pouvoir d’achat hors du commun, et il compte bien en profiter l’été prochain. Mais dans cette optique, le Portugais a appris un coup dur avec le refus clair et net de Christian Pusilic, grand espoir du Borussia Dortmund, de rejoindre MU, lui qui préfère de loin la Liga et des discussions avec le Real Madrid. Pour compenser cet échec avec l’international américain de 19 ans, le Special One va se tourner vers la Ligue 1 selon Don Balon.

En effet, Mourinho a repéré trois talents confirmés de notre championnat pour trouver son bonheur, avec un trio de luxe. Annoncé sur le départ avec certitude pour cet été, Malcom n’est plus aussi proche que cela de Tottenham, notamment depuis que le club londonien a recruté Lucas en provenance du PSG. Une bonne opportunité pour MU, qui sait que les agents du Brésilien poussent vers un transfert. Autre choix chez un joueur qui possède un bon de sortie : Thomas Lemar. Lui aussi proche d’un autre club anglais, et notamment Liverpool, le joueur de Monaco est suivi par Arsenal et désormais le pensionnaire d’Old Trafford, qui apprécie sa jeunesse, sa vision du jeu et sa polyvalence. Enfin, troisième joueur et troisième gaucher, Nabil Fékir complète cette liste de talents pour lesquels José Mourinho et Manchester United sont prêts à craquer.