Mercato : Monaco pourrait venir en aide à l'ASSE

Dans : Mercato, ASSE, Monaco.

L'AS Saint-Etienne veut impérativement se renforcer durant le mercato d'hiver, et si possible en ne dépensant pas une montagne d'argent. C'est dans ce cadre que les dirigeants stéphanois pourraient obtenir le prêt de Souahilo Meïté, le milieu de terrain de l'AS Monaco arrivé en Principauté l'été dernier moyennant 8ME en provenance du club belge de Zulte-Waregem. Selon France-Football, Souahilo Meïté n'est plus vraiment dans les petits papier de Leonardo Jardim, lequel veut réduire son effectif consécutivement à l'élimination en Ligue des champions.

L'AS Monaco semble être disposée à prêter Souahilo Meïté lors de ce mercato d'hiver, et c'est pour cela que l'ASSE s'intéresse au milieu de terrain, qui a joué deux fois en Ligue 1 depuis le début de la saison. Reste tout de même à connaître l'avis de l'intéressé, lequel n'a probablement pas signé à Monaco pour se retrouver six mois plus tard à se battre pour le maintien.