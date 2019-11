Mercato : Monaco met une claque à l'OM sur Pavlovic

Dans : Mercato.

Avec la deuxième place actuelle et le discours plus offensif de ses dirigeants en vue du marché des transferts, les rumeurs courent sur les possibles futures recrues de l’OM.

En défense, l’idée de recruter un nouveau joueur pour donner plus de choix à André Villas-Boas fait son chemin. C’est pourquoi le jeune Strahinja Pavlovic était suivi depuis plusieurs semaines, lui qui est considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs de sa génération. A 18 ans, le joueur du Partizan Belgrade voit toutefois sa valeur grimper, et l’OM est d’ores et déjà annoncé en course. Selon la presse italienne, le club provençal était tenté de monter jusqu’à 4,5 ME pour s’offrir Pavlovic.

Mais le journal serbe Telegraf annonce désormais des négociations exclusive entre le Partizan et l’AS Monaco. Le club de la Principauté a pris les devants grâce à une arrivée musclée, pour un transfert qui pourrait se boucler pour 12 ME, ainsi que d’éventuels bonus. Pavlovic, qui fait partie de la fameuse liste des « Golden Boy », les jeunes joueurs les plus prometteurs, pourrait en tout cas faire une arrivée remarquée en Principauté, du haut de son 1,94 m et de ses 94 kilos. Toujours à l’affût chez les jeunes, l’AS Monaco se payerait ainsi une recrue d’avenir, mais aussi un renfort qui pourrait être utilisable rapidement étant donné ses difficultés défensives.