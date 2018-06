Mercato : Monaco débarque, le plan B de l’OL va s’écrouler

Dans : Mercato, Monaco, Ligue 1, OL, RCSA.

Si Monaco démarre en trombe son marché des transferts, l’Olympique Lyonnais se veut plus prudent.

Le club rhodanien sait que plusieurs de ses joueurs sont suivis, et notamment Nabil Fékir et Tanguy Ndombele. Ce dernier affole littéralement la Premier League, et cela pourrait forcément déboucher sur un transfert proche de 50 ME. De quoi s’offrir les services d’un remplaçant de luxe pour combler son départ. C’est pourquoi Lyon suit de près Jean-Eudes Aholou, qui s’est distingué la saison dernière avec Strasbourg et représente à 24 ans, un joueur au profil de l’ancien amiénois.

Mais l’OL a désormais un train de retard dans cette optique, puisque Monaco est passé à l’action. L’Equipe annonce ce samedi que, après une prise de renseignements la semaine dernière, le vice-champion de France a effectué une offre de plus de 10 ME aux dirigeants strasbourgeois. Pour le moment, le club alsacien est en position de force, avec une offre supérieure en provenance de l’étranger et une exigence allant jusqu’à 15 ME avant de dire oui à un transfert. Le forcing de l’ASM pourrait, comme souvent, payer, surtout que Strasbourg est bien vendeur. En effet, le Racing est déjà en contact avec Giannelli Imbula pour faire venir l’ancien de l’OM et recruter ainsi un milieu de terrain axial afin de compenser le probable départ d’Aholou.