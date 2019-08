Mercato : Moïse Kean quitte la Juventus pour Everton

Considéré comme l'un des grands espoirs du football italien, Moïse Kean s'est engagé ce dimanche midi avec Everton. Dans ce transfert pour le moins spectaculaire, et un peu étonnant, la Juventus aurait empoché 40ME, bonus inclus, même si les deux clubs sont restés discrets sur l'aspect financier de l'opération. De son côté, l'attaquant de 19 s'est lui engagé jusqu'en 2024 avec l'autre club de Liverpool.

✍️ | Moise Kean. Signed from @juventusfc. Undisclosed fee. Five-year deal.



Up the Blues. ✊