Mercato : Mitroglou de retour en L1, c'est la surprise de l'été

Dans : Mercato, FC Nantes, OM.

Prêté pour encore une saison à Galatasaray, Kostas Mitroglou ne sera pas retenu en cas d’offre permettant au club turc de se défaire de l’embarrassant attaquant grec.

Ce dernier, comme lors de son passage à l’OM, ne convainc personne sur les rives du Bosphore. Et comme le club provençal n’a aucune intention de le récupérer plus tôt que prévu, Mitroglou se trouve totalement coincé. De quoi provoquer l’intérêt d’un club de Ligue 1, révèle TMW, pour qui le FC Nantes s’intéresse désormais à ce dossier. L’idée serait bien évidemment de relancer l’ancien goleador du Benfica Lisbonne, et d’apporter un peu d’expérience à un groupe qui se prépare à être secoué par le départ de son entraineur Vahid Halilhodzic.

Recruter un avant-centre sans entraineur en place, ce serait un choix osé, mais le président Waldemar Kita n’est plus à une folie près, lui qui a toujours su imposer ses choix à ses techniciens sur le marché des transferts, avec les conséquences que l’on connaît. Résultat, en se faisant prêter Mitroglou par Marseille via Galatasaray, les Canaris s’offriraient en tout cas un renfort offensif à moindre coût, même si son passage à l’OM l’a prouvé, le Grec n’a pas vraiment la mobilité nécessaire pour répondre présent en Ligue 1.