Mercato : Mitroglou à Nantes ? Son agent répond

Après avoir bouclé l’arrivée de Darío Benedetto, l’Olympique de Marseille va peut-être devoir s’occuper à nouveau du dossier Kostas Mitroglou.

Le club phocéen pensait s’être débarrassé de l’attaquant grec jusqu’en 2020. Prêté pour un an et demi à Galatasaray lors du dernier mercato hivernal, Mitroglou refait pourtant parler de lui sur le mercato. Poussé dehors en Turquie, où il n’a marqué qu’un but en sept matchs de Süper Lig, le joueur de 31 ans est désormais ouvert à un départ. Disposé à écouter les offres étrangères, l'attaquant hellène ne retournera pas à l’OM, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2021. Mais son come-back en Ligue 1 serait possible, sachant que Nantes serait intéressé pour un prêt, selon TMW.

Une information ni confirmée, ni enterrée par l’agent de Mitro. « Oui, il y a quelques clubs qui ont montré un intérêt, nous étudierons ça dans les prochains jours », a avoué Panos Galariotis sur Foot Mercato. Quoi qu’il en soit, l’OM restera attentif dans ce dossier, car Marseille aimerait bien se débarrasser pour de bon de son buteur, et pourquoi pas avec une petite compensation financière en prime...