Mercato : Messi valide une offre XXL du Barça pour Griezmann

Dans : Mercato, Liga.

Plus les jours passent, plus Antoine Griezmann se rapproche du FC Barcelone. Effectivement, l’avenir de l’international français ne semble plus vraiment s’écrire à l’Atlético Madrid. Ainsi, selon les informations du quotidien catalan Sport, le Barça souhaite boucler l’arrivée du natif de Mâcon avec la Coupe du monde et pour cela, deux arguments de poids seraient présentés à Antoine Griezmann. Le premier : un salaire XXL de 15ME net par an, jusqu’en 2023. Un salaire qui ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé de l’effectif, devant Luis Suarez et juste derrière Lionel Messi.

L’autre argument, c’est justement l’international argentin. Car selon le journal madrilène AS, la star argentine a récemment appelé l’ancien joueur de la Real Sociedad dans le but de le convaincre de signer au FC Barcelone. Le vice-capitaine du Barça aurait notamment expliqué à Antoine Griezmann qu’il apprécierait d’évoluer à ses côtés au Camp Nou. Un discours qui n’aurait évidemment pas laissé indifférent le principal intéressant. Reste que l’Atlético Madrid n’est pas encore battu, puisque les Colchoneros seraient prêts à offrir 25ME par an à son meilleur joueur. La décision appartiendra à ce dernier et quoi qu’il arrive, elle fera beaucoup parler…