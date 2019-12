Mercato : Mbappé oui, Camavinga non, Madrid se fâche

Dans : Mercato.

Alors que l'on évoquait l'intérêt du Real Madrid pour Eduardo Camavinga, Mundo Deportivo affirme ce lundi qu'en fait les Merengue s'agacent de cette rumeur et veulent plus que jamais Kylian Mbappé.

La semaine passée, il se disait que le Real Madrid était prêt à signer un chèque de 100ME au Stade Rennais afin d’obtenir le transfert d’Eduardo Camavinga la nouvelle pépite du club breton. Mais à priori tout cela est faux et n’a eu qu’un effet, celui de mettre en colère Florentino Perez, le président du club espagnol. Mundo Deportivo explique que le patron du Real Madrid a très mal vécu ce qu’il estime être un coup tordu des agents d’Eduardo Camavinga, lesquels voudraient lui forcer la main. Car si un joueur comme le jeune rennais est forcément intéressant pour les Merengue, Florentino Perez ne veut pas se faire imposer le timing des opérations au mercato. Et pour l’instant, la seule obsession en Ligue 1 pour la formation de Zinedine Zidane, c’est Kylian Mbappé et personne d’autre.

« Le Real Madrid n'a pas négocié pour Camavinga car Florentino sait ce qu'il veut et le joueur qui continue de le faire rêver c'est Mbappé », explique le quotidien sportif espagnol. Pour cela, le Real Madrid sait qu’il faudra réussir à financer une opération qui coûtera autour de 300ME et forcément cela impactera d’éventuels autres transferts. Autrement dit, non seulement Eduardo Camavinga ne signera pas à Madrid pour 100ME, mais il n’entre pour l’instant pas du tout dans l’objectif de la Maison Blanche qui n’a d’yeux que pour l’attaquant français du Paris Saint-Germain. Le Stade Rennais aura probablement des offres pour son prodige, mais à priori pas en provenance de la capitale espagnole. Ou du moins pas tout de suite.