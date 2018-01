Mercato : Manchester City va poser 60ME sur l'ancien patron de l'OL !

Dans : Mercato, Premier League, Liga, OL.

Au-dessus de la mêlée en Premier League depuis le début de la saison, Manchester City n’entend pas s’endormir sur ses lauriers. Ainsi, Pep Guardiola a d’ores et déjà ciblé sa prochaine cible prioritaire du mercato. Il s’agit d’un Français, bien connu en France : Samuel Umtiti. Le joueur formé à l’OL, qui s’est imposé comme le patron de la défense du FC Barcelone, figurerait tout en haut de la liste des souhaits du manager catalan pour le marché des transferts de janvier 2018, selon les informations du journal L’Equipe.

Et comme cet été dans le dossier Neymar, le Barça pourrait bien être piégé par la clause libératoire du joueur. D’autant que concernant le n°23 de l’actuel leader de la Liga, il ne s’agit « que » d’un montant de 60ME, « dérisoire pour Manchester City » selon le quotidien national. Pour l’heure, le probable futur champion d’Angleterre n’a pas encore acté sa décision de lever cette clause libératoire. Surtout que Samuel Umtiti n’a pas encore pris sa décision. Mais « Big Sam » est sensible à l’intérêt de Pep Guardiola, et serait actuellement « en pleine réflexion » concernant son avenir. Le joueur prendra-t-il un tel risque à six mois d’un Mondial qu’il pourrait débuter dans la peau d’un titulaire ? A suivre…