Mercato : Manchester City s’offre Haaland, tout est bouclé !

Le mercato s’enflamme et certains dossiers chauds avancent. C’est notamment le cas pour Erling Haaland, dont le choix serait entériné et pourrait même être officialisé cette semaine.

Convoité par le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid, Erling Haaland va finalement signer… en Premier League. Tout est ficelé pour la venue du buteur norvégien à Manchester City, selon les informations de David Ornstein, journaliste pour The Athletic. En effet, le média britannique dévoile qu’un accord a été trouvé entre Erling Haaland et les dirigeants de Manchester City dans l’optique d’un transfert cet été. Reste maintenant à trouver un accord définitif entre l’actuel leader de la Premier League et le Borussia Dortmund, ce qui ne devrait être qu’une formalité. Et pour cause, Erling Haaland dispose dans son contrat d’une clause de départ en cas de proposition estimée à 75 millions d’euros, une clause que les dirigeants du Borussia Dortmund n’ont cependant jamais confirmé.

Haaland à Manchester City, pas Pogba

Par ailleurs, le journaliste de The Athletic a fait le point sur un autre dossier chaud à Manchester City, celui menant à Paul Pogba. A la surprise générale, le milieu de terrain de l’Equipe de France mais surtout du rival de Manchester United a été cité comme potentiel renfort de Manchester City la saison prochaine. A en croire David Ornstein, cette piste est finalement écartée. Pour diverses raisons, il est en effet exclu que Paul Pogba rejoigne Manchester City à la fin de la saison, même si sa situation contractuelle en faisait une cible très séduisante pour Pep Guardiola. Pour rappel, Paul Pogba sera libre de tout contrat à la fin de la saison et selon toute vraisemblance, il quittera Manchester United. Mais il semble avoir plus de chance de rejoindre la Juventus Turin ou le Paris Saint-Germain, plutôt que de signer à la surprise générale du côté de Manchester City. La trahison tant redoutée par les supporters des Red Devils ne devrait donc pas avoir lieu.