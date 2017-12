Mercato : Liverpool veut bien lâcher Coutinho et fixe le prix

Dans : Mercato, Premier League, Liga, Foot Europeen.

Moins tranchant cette saison, Coutinho a eu toutes les peines du monde à digérer son été mouvementé, où il n’a pas pu rejoindre le FC Barcelone. Les discussions avec Liverpool sont parties sur des bases incroyablement élevées, et finalement, le club catalan n’a jamais réussi à boucler l’affaire. La partie devrait reprendre de plus belle cet hiver, et le leader de la Liga sait au moins à quoi s’attendre.

El Mundo Deportivo en fait sa Une ce vendredi, le club de la Mersey veut bien céder son meneur de jeu, à condition de recevoir un chèque de 145 ME. Si les transferts colossaux se multiplient, l’addition est tout de même très salée pour le Barça, qui va ainsi tester sa motivation à faire signer l’international brésilien.