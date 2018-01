Mercato : Les trois attaquants visés par Manchester United au mercato

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Manchester United a fait une entrée très remarquée sur le marché des transferts des attaquants cet hiver, en se mêlant de manière surprenante aux discussions entre Manchester City et Alexis Sanchez.

L’attaquant chilien, qui semble avoir opté pour la formation de Pep Guardiola, pourrait bien devoir écouter ce que les Red Devils ont à lui dire, puisqu’Arsenal aurait reçu une offre copieuse de 28 ME ainsi qu’Henrikh Mkhitaryan pour lui céder l’ancien barcelonais. José Mourinho compte visiblement sur un nouvel attaquant, et le joueur d’Arsenal n’est pas le seul dans son viseur.

En effet, le Daily Telegraph annonce que le manager de MU a confié à ses dirigeants qu’ils pouvaient tenter leur chance pour faire venir Chicharito Hernandez, qui a débuté sa carrière européenne à Old Trafford, mais aussi le buteur de Leicester Jamie Vardy. Des cibles très ambitieuses, surtout que l’international anglais ne sera pas cédé à moins de 40 ME. Mais visiblement, MU a les moyens de renforcer encore un secteur offensif déjà bien peuplé, mais pas suffisamment au goût de José Mourinho, qui avait récemment expliqué que Romelu Lukaku enchainait trop de matchs, et devait avoir un remplaçant digne de ce nom.