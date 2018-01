Mercato : Le Real vise 3 joueurs, dont Neymar, pour remplacer la BBC !

Dans : Mercato, Liga, PSG.

Vieillissante et à bout de souffle, la BBC pourrait bien disparaître cet été. En effet, le Real Madrid prévoit un grand changement au mercato estival de 2018 selon les informations de Marca. Selon le quotidien espagnol, Florentino Pérez envisagerait sérieusement de se séparer de ses trois stars : Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale. Pour les remplacer, le coach du Real Madrid vise le gratin du football européen. Et forcément, cela concerne le Paris Saint-Germain… En tête d’affiche pour remplacer Cristiano Ronaldo, le duo Pérez-Zidane viserait bel et bien Neymar.

Mais l’ancienne star du FC Barcelone ne serait pas le seul joueur visé par le Real Madrid au mercato puisque Eden Hazard, qui tarde à prolonger du côté de Chelsea, est une priorité aux yeux du coach madrilène, admiratif devant le talent de l’international belge. Enfin, les décideurs du Real Madrid seraient tous d’accord concernant l’identité du futur buteur du club : Harry Kane. Brillant avec Tottenham, le meilleur buteur de l’année 2017 (toutes compétitions confondues) pourrait être le successeur de Karim Benzema. Ces derniers jours, le nom de Mauro Icardi a également filtré, mais Zinedine Zidane aurait affiché sa préférence pour l’international anglais. Le mercato promet d’être explosif au Real cet été. Et il pourrait laisser des traces.