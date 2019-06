Mercato : Le Real lâche une offre indécente pour Pogba

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Déterminé à renforcer son effectif, Zinedine Zidane tient certainement sa première recrue avec Eden Hazard, tout proche de devenir un joueur du Real.

Qui sera le prochain à rejoindre la capitale espagnole ? L’entraîneur français milite en interne pour Paul Pogba, auteur d’une saison correcte à Manchester United, et qui ferait le plus grand bien à l’entrejeu madrilène. Prêt à tout pour recruter l’international tricolore, le Real Madrid aurait d’ores et déjà transmis une énorme proposition à Manchester United, si l’on en croit les informations obtenues par le Times.

Le média britannique rapporte que le Real Madrid est disposé à proposer plusieurs de leurs joueurs en échange, trois en l’occurrence, pour convaincre Manchester United de lâcher Paul Pogba : Gareth Bale, Keylor Navas et James Rodriguez, qui arrive à la fin de son prêt au Bayern Munich. Reste à voir si cette méga proposition fera hésiter Manchester United, qui s’est pour l’instant montré catégorique au sujet de l’avenir de Pogba. Il faut dire que Pogba est un pilier sportif pour les Red Devils, mais également la figure de proue du club d’un point de vue purement marketing.