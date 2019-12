Mercato : Le PSG et l’OM sur Higuain, on croit au Père Noël !

Dans : Mercato.

Et si le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille nous réservaient une belle surprise au mercato ? En effet, les deux rivaux rêveraient d’attirer l’attaquant Gonzalo Higuain (32 ans). On a envie d'y croire...

Respectivement leader et deuxième de Ligue 1, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille tiennent un discours assez similaire à l’approche du mercato hivernal. D’un côté, le directeur sportif parisien Leonardo a prédit une période calme en janvier. Et chez les Phocéens, les difficultés financières du club réduisent sa marge de manœuvre. Autant dire qu’il ne faut pas s’attendre à des folies de la part des deux rivaux. Du coup, la rumeur lancée par El Intransigente paraît complètement folle. En effet, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille seraient tous les deux à l’affût pour l’attaquant Gonzalo Higuain !

L’Argentin, prêté ces dernières saisons au Milan AC puis à Chelsea, ne serait toujours pas épanoui à la Juventus Turin, dont les dirigeants voudraient s’en débarrasser dès le prochain mercato. Sachant que sa signature avait coûté 90 millions d’euros en 2016, un nouveau prêt n’est pas à exclure. Mais on a quand même du mal à imaginer le natif de Brest revenir en France. Qui plus est au Paris Saint-Germain qui n’a pas besoin d’un attaquant supplémentaire après Mauro Icardi, Kylian Mbappé et l’Uruguayen Edinson Cavani. Ou à l’Olympique de Marseille qui n’a clairement pas les moyens de payer son salaire. Une rumeur à vite oublier…