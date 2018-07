Mercato : Le prix de Gameiro validé par l'Atlético, faites vos offres !

Dans : Mercato, OL, OM, ASSE, Liga.

Kevin Gameiro a de grandes chances de quitter l'Atlético Madrid lors de ce mercato, et cela même si l'attaquant français de 31 ans a encore deux ans de contrat avec les Colchoneros. Mais conscient que son temps de jeu n'était plus à la hauteur de ses attentes, l'ancien joueur du PSG a accepté le principe d'un transfert. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées, notamment en France avec l'ASSE, l'OM et pourquoi pas l'OL, mais pour l'instant c'est un autre club espagnol, Valence, qui tient la corde.

Cependant, selon la Cadena Ser, l'offre transmise par la formation entrainée par Marcelino n'est pas à la hauteur des attentes de l'Atlético Madrid, qui aurait fait savoir à son rival espagnol que pour obtenir la signature de Kevin Gameiro il fallait mettre au moins 25ME sur la table. Un message adressé au Valence CF mais également à la totalité des clubs qui ont éventuellement l'attaquant français dans le viseur lors de ce mercato. Mais à ce prix, il semble que les formations de Ligue 1 n'iront probablement pas plus loin dans ce dossier.