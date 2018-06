Mercato : Le Milan AC attaque ce Français convoité par l’OM et l’OL

Dans : Mercato, Serie A, OL, OM.

Depuis son départ de l’AS Saint-Etienne l’été dernier, Jordan Veretout (25 ans) a pris une toute autre dimension en Italie.

Le milieu de terrain vient de terminer une saison aboutie avec la Fiorentina, à tel point que sa cote a grimpé en flèche sur le marché des transferts. La preuve, Marseille et Lyon s’intéressent à l’ancien Nantais depuis plusieurs mois. On a même évoqué des offres à 20 millions d’euros de la part des deux Olympiques. C’est dire la valeur de Veretout au mercato. Mais sans surprise, d’autres prétendants sont également à l’affût.

Le média italien La Nazione révèle en effet la tentative du Milan AC qui proposerait deux Rossoneri, à savoir le milieu Manuel Locatelli (20 ans) et le latéral droit Ignazio Abate (31 ans), plus de l’argent. Difficile de dire si cette offre suffira pour attirer le Français. En tout cas, la Viola aimerait garder et même prolonger le contrat de Veretout qui expire en 2021. Reste à savoir si le natif d’Ancenis envisage de rester, ou de rejoindre une formation plus ambitieuse.