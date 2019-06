Mercato : La surprise de l’été, Buffon vers un retour à la Juventus

Dans : Mercato, Serie A, PSG, Foot Europeen.

Un an après avoir quitté la Juventus à la fin de son contrat afin de rejoindre le Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon est de nouveau libre. Une situation qui intéresse du beau monde, mais pourrait déboucher sur un coup de théâtre particulièrement inattendu. En effet, Sky Italia annonce que le portier vétéran est tout proche d’un accord pour un retour à la Juventus afin d’y signer un contrat d’un an. A 41 ans, l’Italien deviendrait ainsi la doublure de Wojciech Szczesny et conserverait ainsi une chance d’évoluer dans un club qui ambitionne de remporter la Ligue des Champions, son rêve depuis le début de sa carrière.