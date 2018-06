Mercato : La Serie A boude Balotelli, il sait pourquoi

Dans : Mercato, Serie A, OM, OGCN.

Sur le marché des transferts en vue de la saison prochaine, Mario Balotelli est suivi par plusieurs clubs européens, mais la Serie A ne se l'arrache pas. Un fait qu'il prend avec humour.

Grâce à deux bonnes saisons du côté de l'OGC Nice, où il a marqué plus de 40 buts toutes compétitions confondues, Mario Balotelli a retrouvé son meilleur visage. Désireux de réintégrer l'effectif d'un grand club européen à bientôt 28 ans, l'avant-centre a montré qu'il avait bel et bien le niveau international lors de son grand retour en sélection d'Italie cette semaine. Auteur d'un but contre l'Arabie Saoudite lundi (2-1), Balotelli a réalisé une bonne performance face à la France vendredi (1-3).

Une bonne nouvelle pour lui en vue du mercato estival ? Pas forcément puisque les clubs de Serie A le boudent un peu, même si le Napoli et la Roma sont sur les rangs. Et Super Mario dévoile, avec humour, la raison pour laquelle l'Italie ne s'affole pas pour lui. « Selon moi, c’est parce que mon agent Mino Raiola demande trop d’argent (rires) », a lancé, à la presse, un Balotelli détendu. De quoi donner le sourire à l'Olympique de Marseille, qui rêve de recruter l'attaquant italien l'été prochain pour en faire la nouvelle figure de proue de son Champions Project. Reste désormais à convaincre le clan Balotelli, mais aussi les dirigeants niçois...