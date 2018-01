Mercato : La L1 rêve de ce buteur en détresse, l’OM en tête

Dans : Mercato, OM, Premier League, OGCN, Rennes, Bordeaux.

Grand coup de balai attendu en ce mois de soldes à West Ham, où la première partie de saison n’a pas donné satisfaction.

En attaque notamment où les Hammers n’arrivent pas à trouver la cible, malgré un effectif assez conséquent dans ce secteur de jeu. Si Chachirito Hernandez, la recrue phare de l’été, est invité à se trouver un nouveau club, c’est également le cas de Diafra Sakho. A 28 ans, l’attaquant n’a quasiment pas joué la saison dernière, et s’il se procure un peu de temps de jeu dernièrement, il n’est pas considéré comme un élément indispensable par le club londonien. Une véritable invitation à se trouver un nouveau club pour l’ancien messin, qui a le choix entre rester en Premier League, ou repartir en France.

Selon Sky Sports, le Sénégalais a des touches du côté de Crystal Palace, Swansea et West Brom, mais ces clubs tentent de nombreuses opérations et tirent un peu dans les tous sens. En France, il aurait peut-être l’occasion de se relancer, et Rennes, Nice, Bordeaux et surtout l’OM sont sur les rangs pour récupérer un joueur qui sera en fin de contrat au mois de juin, et ne devrait donc pas coûter une fortune. Néanmoins, comme souvent avec les éléments revenant du Royaume, c’est sur le salaire que tout se jouera. A noter que tout peut être remis en cause à tout moment dans ce dossier, puisque West Ham possède une option utilisable à sa guise pour prolonger le contrat de son joueur pour les deux prochaines saisons.