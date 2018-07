Mercato : L'OM, Nice et Monaco sur ce Serbe à 15 ME

Dans : Mercato, OM, OGCN, Monaco.

Le Mondial est terminé pour la plupart des équipes, et il ne reste presque plus que des stars mondiales évoluant dans des grands clubs au rendez-vous des demi-finales.

C’est donc l’heure pour de nombreuses formations de passer à l’action en ce qui concerne le marché des transferts, sur des joueurs en vue lors de ce Mondial. Ce traditionnel engouement se traduit notamment par l’intérêt de trois clubs français pour Adem Ljajic. Le milieu offensif polyvalent s’est montré à son avantage lors de cette Coupe du monde, et le Torino compte en profiter pour faire une belle vente.

Une situation qui intéresse l’OM, Nice et Monaco, affirme Sport Mediaset. A 26 ans, celui qui a marqué six buts et effectué 13 passes décisives la saison passée possède une valeur de 15 ME selon le club transalpin. Un nouveau joueur offensif en vue donc pour Marseille, qui devra lutter avec deux autres clubs de Ligue 1 capables désormais de mettre des gros montants également pour obtenir le renfort de leur choix.