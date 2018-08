Mercato : L’OM face à Rennes et Monaco pour un attaquant surprise !

Dans : Mercato, OM, Rennes, Monaco.

Lors de la présentation de sa troisième recrue Nemanja Radonjic, Jacques-Henry Eyraud a annoncé la probable fin du mercato de l’Olympique de Marseille.

« Le recrutement est normalement terminé. Il ne faut pas, je crois, s'attendre à une arrivée supplémentaire », a confié le dirigeant, qui ne dirait pourtant pas non à un dernier coup, surtout s’il cela concerne le poste d’avant-centre. Même si le club phocéen a certifié que ce dossier n’était pas une priorité, l’arrivée d’un attaquant est bel et bien un objectif. Nouvelle preuve, l’OM fait partie des formations à l’affût pour Alvaro Negredo (33 ans), tout comme l’AS Monaco et le Stade Rennais en Ligue 1, révèle Milliyet en Turquie.

Il faut dire que l’Espagnol pourrait représenter un gros coup à moindre frais puisqu’il tente d’obtenir la résiliation de son contrat qui court jusqu’en 2019 à Besiktas. Et compte tenu de son salaire imposant (4,8 M€ par an), le club turc ne serait pas contre son départ. Un passage par le championnat français n’est donc pas à exclure pour le buteur qui a notamment porté les couleurs de Manchester City, du FC Séville et du FC Valence.