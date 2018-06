Mercato : L’OM et Monaco craquent sur Njie

Dans : Mercato, OM, Monaco.

Non, il n’y a pas un soudain « revival » pour Clinton Njié, qui aura beaucoup de mal à trouver un gros club cet été après sa saison en demi-teinte et sa reprise de l’extérieur du pied en touche en finale de l’Europa League. En revanche, Marseille comme Monaco suivent de près Yusupha Njie, et pourraient agir prochainement malgré des circonstances peu favorables. L’attaquant prêté cette saison par Rabat à Boavista a convaincu tout le monde à Porto, et a même vu son prêt être transformé en transfert définitif.

Mais comme l’explique le média gambien Foroyaa Sport, cela n’empêcherait pas totalement son transfert. A peine acheté par le club portugais, le buteur de 24 ans pourrait être revendu en cas de belle offre, notamment au-dessus des 2 ME. Un pari qui intéresse visiblement Marseille et Monaco, convaincus par les premiers pas de Njie dans le championnat portugais cette saison, et certain que le club de Porto ne rechignera pas à vendre un joueur fraichement acheté s’il y trouve son intérêt financier.