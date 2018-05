Mercato : L'OM et l'OL sur le coup, la Roma prend la parole pour Balotelli

Dans : Mercato, OGCN, OM, Serie A, OL.

Mario Balotelli a tué tout suspense depuis quelques semaines, en annonçant qu’il allait quitter Nice dans les prochaines semaines.

L’attaquant italien veut un nouveau challenge, et il va l’avoir étant donné qu’il vient de réaliser deux belles saisons au Gym, et pourrait même prochainement redevenir international. Pour cela, rien de tel qu’une belle exposition chez un club qui vient de disputer les demi-finales de la Ligue des Champions. Si en France Lyon et Marseille ont l’intention de se positionner pour récupérer l’ancien buteur de Manchester City, un retour en Italie est plus qu’envisagé. L’AS Roma a fait part de son intention de rencontrer Mario Balotelli, pour le convaincre de rejoindre la Louve cet été.

« C’est un joueur que je voulais déjà relancer à Sassuolo. J’ai besoin de le rencontre avant qu’on décide de quoi que ce soit. Mais il a des qualités majeures, et cela m’intéresse. Mais le groupe est plus important que n’importe quel joueur », a prévenu dans l'émission Tiki Taka Eusebio Di Francesco, l’entraineur de la Roma étant bien conscient que c’est avec un collectif très soudé qu’il a pu emmener son équipe aussi loin cette saison. Et même s’il a été impeccable avec Nice, Mario Balotelli traine tout de même la réputation d’un joueur parfois difficile à gérer.