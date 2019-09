Mercato : L'OM et l'OL lorgnent sur cette piste du PSG

Dans : Mercato, PSG, OL, OM, Ajaccio.

International U16 de l’Equipe de France, le prodige Lisandru Tramoni était tout proche de signer au Paris Saint-Germain cet été. En effet, un accord avait été trouvé entre le club de la capitale et l’AC Ajaccio, moyennant environ 4 ME. Mais le départ de l’ancien directeur sportif Antero Henrique et le come-back de Leonardo a finalement freiné ce dossier, lequel ne s’est pas concrétisé avant la fin du mercato. Une situation qui pourrait profiter aux autres clubs de Ligue 1 puisque selon L’Equipe, ils sont nombreux à s’intéresser au jeune attaquant.

Toujours à l’affût de bonnes opportunités sur le marché des jeunes joueurs français, Monaco et l’Olympique Lyonnais ont manifesté leur intérêt auprès de l’AC Ajaccio, tout comme l’Olympique de Marseille. Par ailleurs, les Girondins de Bordeaux, qui n’ont investi que 7 ME cet été malgré un changement de propriétaire, seraient également chauds. Pour l’heure, le PSG reste favori et pourrait, via Leonardo, réactiver la piste au mercato hivernal. Mais nul doute que si cela ne se concrétise finalement pas avec le champion de France en titre, les autres clubs intéressés dégaineront une offre pour tenter de rafler la mise…