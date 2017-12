Mercato : L'OM et Bordeaux kiffent ce futur adversaire des Bleus

Dans : Mercato, Ligue 1, Bordeaux, OM.

Sans doublure à Jordan Amavi depuis le départ anticipé de Patrice Evra en octobre dernier, Rudi Garcia souhaite impérativement recruter un latéral gauche au mercato.

Selon certaines sources, Pape Souaré (Crystal Palace) pourrait être l’heureux élu, l’OM n’ayant pas l’intention de se ruiner à ce poste. Mais visiblement, le club phocéen continue de prospecter partout dans le monde. Ainsi, Foot Mercato révèle que les équipes d’Andoni Zubizarreta suivent avec attention Miguel Trauco (25 ans), international péruvien (et donc futur adversaire des Bleus au Mondial) évoluant à Flamengo au Brésil.

L'OM se renseigne, Bordeaux aimerait le recruter

Le profil du joueur plaît à l’état-major phocéen, qui a néanmoins décidé de ne pas en faire sa priorité. Au contraire des Girondins de Bordeaux. En déficit de talent et de solution à ce poste, Jocelyn Gourvennec aimerait recruter celui qui a fait oublier Jorge (désormais à Monaco) du côté de Flamengo. Gros hic pour le club au scapulaire : le joueur ne sera pas bradé, loin de là. En effet, ce dernier est sous contrat jusqu’en janvier 2019 et l’écurie brésilienne ne s’en séparera pas pour moins de 10ME. De quoi refroidir considérablement Stéphane Martin, sans doute pas dans l’optique de dépenser des milles et des cents après avoir déjà investi considérablement sur le marché cet été…