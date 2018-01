Mercato : L'OM déclare la guerre à l'OL pour Martin Terrier !

Dans : Mercato, OL, OM, Ligue 1.

Marseille et Lyon sont à la lutte pour le podium en championnat. Mais comme souvent ces dernières années, les deux Olympiques devraient également être en concurrence lors du mercato.

Ce week-end, l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Martin Terrier a été révélé. Estimé à environ 15ME, l’attaquant du LOSC, prêté à Strasbourg cette saison, attire bien des convoitises. En effet, le journal L’Equipe révèle ce lundi que l’Olympique de Marseille s’est également positionné de manière très concrète auprès des dirigeants de Lille pour recruter l’attaquant de 20 ans. En grande difficulté financière, le LOSC a placé le joueur sur la liste des transferts et une vente cet hiver est clairement envisagé par Gerard Lopez et Marc Ingla.

L’OM veut recruter les « meilleurs jeunes » de L1

Premier club à avoir contacté le LOSC, l’OL est (pour l’instant) en avance sur l’OM dans le dossier de l’international espoir français. Mais ces dernières heures, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont accéléré les négociations. L’état-major phocéen « apprécie beaucoup le profil de Terrier, et l’idée d’attirer certains des meilleurs jeunes de Ligue 1 est un axe de développement » pour l’OM, indique le quotidien national. Élément important du dossier : le club qui achètera Martin Terrier lors du mercato hivernal devra le prêter dans la foulée à Strasbourg. L’OL aurait accepté cette condition, qui contrarierait beaucoup plus Rudi Garcia… Nouvelle bataille olympique en perspective.