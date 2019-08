Mercato : L'OL peut l'oublier, Reine-Adelaïde fonce à Monaco

Dans : Mercato, OL, Monaco, SCO.

Dans le viseur de Lyon mais également de Lille et du FC Porto, Jeff Reine-Adelaïde devrait finalement poursuivre sa carrière du côté de l’AS Monaco. En effet, à la surprise générale, Nice-Matin annonce ce jeudi matin un accord entre le club de la Principauté et le SCO d’Angers pour le transfert de l’international espoirs français. Si le montant du transfert n’a pas filtré, il devrait tutoyer les 20 ME. Par ailleurs, les discussions avancent « dans le bon sens » entre l’ancien joueur d’Arsenal et la direction monégasque.