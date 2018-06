Mercato : L'OL et l'OM sont prévenus, ça sent l'embrouille XXL

Dans : Mercato, OL, OM, Serie A, Foot Mondial.

Activé par l'Olympique Lyonnais mais aussi par l'Olympique de Marseille durant ce mercato estival, le dossier Lucas Verissimo serait un joli bordel...

Pour renforcer leur charnière centrale en vue de la saison prochaine, les deux Olympiques ont ciblé Lucas Verissimo. Jeune défenseur prometteur, le Brésilien de 22 ans a l'embarras du choix pour franchir un cap après plusieurs saisons à Sao Paulo. Désireux de rejoindre l'Europe dès cet été, il est également courtisé par le Spartak Moscou, la Lazio, l’Udinese et le Torino. Mais pour le moment, Lyon serait le club le plus avancé dans cette affaire, puisque Florian Maurice, le boss de la cellule de recrutement de l'OL, est prêt à partir au Brésil pour recruter Verissimo. Sauf que ce dossier est plus compliqué que prévu. Comme le révèle Gianluca Petrachi, c’est effectivement le flou le plus total autour de l'entourage du défenseur central...

« Moi aussi, j’ai un pré-accord pour Verissimo. Le problème, c’est qu’il a 5, 6, 7, 8, 9 agents et intermédiaires ! Chaque jour qui passe en voit débarquer un nouveau. On doit être à 10 aujourd’hui ! Et tous ont un droit sur lui. Et puis il y a ceux qui veulent s’inviter dans les négociations pour toucher une commission. C’est la guerre mondiale autour de lui ! Et le risque, c’est que ce bazar pourrait entraîner une sanction à l’encontre du joueur... », a avoué, dans Tuttosport, le directeur sportif du Torino, qui estime donc que Maurice pourrait se tromper d'interlocuteur dans ce dossier estimé à 10 ME. Aux autres d'en profiter, ou pas...