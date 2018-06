Mercato : L'OL et l'OM se retrouvent sur cette piste à 8 ME

Dans : Mercato, OL, OM.

Voir Marseille et Lyon se retrouver sur une piste similaire est désormais un classique du marché des transferts.

Les deux clubs cherchent toujours la bonne affaire, et notamment à l’étranger. C’est le cas pour Anthony Limbombe. Cet ailier gauche s’est fait remarquer cette saison en Belgique sous le maillot du FC Bruges, avec qui il a été champion. Avec six buts et sept passes décisives, le joueur offensif de 23 ans et récemment élu meilleur africain de son championnat intéresse beaucoup de monde. Selon Het Laatste Nieuws, c’est un véritable attroupement qui se présente pour récupérer Limbombe, international belge d'origine congolaise, sous contrat avec le club brugeois jusqu’en juin 2021.

Ainsi, Huddersfield, Newcastle, Southampton, Leipzig et Schalke 04 rêvent de le recruter, tout comme deux clubs français : l’OL et l’OM. Une belle bataille en perspective pour un joueur qui songe sérieusement à changer d’air, et dont le prix est estimé à 8 ME. A Marseille, son arrivée correspond à une volonté de renforcer les ailes avec des doublures de premier choix, notamment pour Lucas Ocampos. A Lyon, cela pourrait compenser l’éventuel départ de Memphis Depay, si jamais le Néerlandais devait s’envoler pour l’Italie lors du mercato.