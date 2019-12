Mercato : L’OL et l’OM prévenus, ce défenseur vaut 15 ME

Dans : Mercato.

Recrue surprise du FC Barcelone il y a un an de cela, Jean-Clair Todibo ne s’attendait bien évidemment pas à être un titulaire immédiat au sein du club catalan.

Mais à 19 ans, malgré le prestige du Barça, son temps de jeu est extrêmement limité. Il a eu toutefois l’occasion de se mettre en avant cette semaine, à l’occasion d’un match face à l’Inter Milan sans enjeu pour les Espagnols, avec une prestation aboutie. En conséquence, la décision est prise, l’ancien toulousain a l’accord de ses dirigeants et de son entraîneur pour changer d’air s’il le désire cet hiver. Un temps de jeu plus important est nécessaire à sa progression, d’autant que le FC Barcelone ne sera pas perdant dans l’affaire. En effet, le natif de Cayenne a été recruté pour 1 ME alors qu’il approchait de la fin de son contrat au TFC.

Sa clause libératoire a immédiatement été fixée à 150 ME. Mais il en faudra 10 fois moins pour le récupérer dès cet hiver, révèle Don Balon. Pour le média espagnol, les dirigeants barcelonais accepteront les offres à partir de 15 ME, même s’ils espèrent une concurrence féroce pour faire monter les prix. Car de nombreux clubs veulent se payer Todibo, dont les deux Olympiques, l’OL et l’OM. L’idée de récupérer un grand espoir français intéresse encore plus Lyon, qui pourrait perdre Marcelo cet hiver. Mais attention, des clubs bien dotés comme l’AS Roma, Southampton, Watford, Bergame et la Sampdoria sont également sur les rangs, pour ce qui pourrait être l’une des bonnes pioches du mercato hivernal.