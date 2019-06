Mercato : L'OL et l'OM lâchent cette piste made in L1

Dans : Mercato, OL, OM, SCO.

Pendant plusieurs semaines, Lyon et Marseille ont été cités parmi les courtisans de Flavien Tait, l’ailier de 26 ans qui devrait quitter Angers au mercato. Mais en cette fin du mois de juin, il semblerait que les deux Olympiques aient doucement lâché l’affaire. En effet, L’Equipe fait le point sur le dossier du joueur aux 5 buts et 7 passes décisives cette saison et ne cite plus Marseille et Lyon comme des possibles points de chute de Flavien Tait. Au contraire de l’ASSE… et de Rennes.

« L'intérêt de Rennes pour Flavien Tait est connu. Des échanges ont eu lieu entre les deux clubs, mais le club breton ne semble pas trop se hâter. Pendant ce temps, Saint-Étienne a avancé sur le dossier du milieu offensif angevin » affirme le média, pour qui un départ à l’étranger n’est cependant pas à exclure en ce qui concerne Flavien Tait. « Si le joueur a fermé la porte à un départ en Russie alors que le SCO a pris connaissance d'un intérêt de Krasnodar, Tait est notamment aussi ciblé en Espagne par le Celta Vigo, 17e de Liga la saison passée, et en Allemagne par le Borussia Mönchengladbach, 5e de Bundesliga ». Des pistes qui pourraient séduire le joueur, lequel ne sera pas retenu par Angers en cas de belle offre. Son prix est estimé à environ 7 ME sur le marché des transferts.