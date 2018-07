Mercato : L'OL et l'OM gardent espoir pour Lucas Verissimo

Dans : Mercato, OL, OM, Serie A, Foot Mondial.

Dans le viseur de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille, Lucas Verissimo serait proche du Torino, mais le club de Santos fait traîner l'affaire...

Le dossier Lucas Verissimo n'est plus à un rebondissement près. Alors que le défenseur central a clairement envie de poursuivre sa carrière en Serie A du côté du Torino, qui aurait fait l'offre réclamée par Santos, le président du club brésilien refuse de donner son accord pour cette transaction. Vu qu'il préfère l'offre venue de Lyon, José Carlos Peres aurait décidé de faire capoter le transfert du joueur de 22 ans à Turin. Une thèse confirmée par Marcos Ribeiro.

« Le Torino a atteint le montant demandé, mais le président José Carlos Peres ne répond plus. Il néglige le Torino et aussi le joueur, qui est troublé par la situation », a balancé, sur Globoesporte, l'agent de Verissimo, qui confirme donc que son poulain a la volonté d'aller au Torino. Mais en cas d'échec total, l'OL et l'OM auront encore une chance dans ce dossier estimé à une dizaine de millions d'euros.