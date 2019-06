Mercato : L'OL et l'OM en duel pour cette pépite au prix XXL !

Dans : Mercato, OM, OL, Reims.

Malgré l’arrivée de Juninho au poste de directeur sportif, l’Olympique Lyonnais entend toujours se positionner sur les meilleurs jeunes de Ligue 1 au mercato. La preuve, le club rhodanien piste Stanley Nsoki du PSG pour concurrencer Marcelo en défense. Dans le secteur offensif, c’est un joueur du Stade de Reims qui a tapé dans l’œil de Florian Maurice puisque selon Foot-Mercato, le 3e de Ligue 1 figure dans la longue liste des courtisans à la signature de Rémi Oudin. Tout comme… l’Olympique de Marseille, l’AS Saint-Etienne, Lille ou encore Bordeaux et Nice.

Reims réclame déjà 10 à 15 ME pour Oudin

Mais le Stade de Reims n’a absolument pas l’intention de brader sa pépite de 22 ans, qui a véritablement explosé en Ligue 1 cette saison. En effet, le média affirme que c’est une somme comprise entre 10 et 15 ME que le président Jean-Pierre Caillot espère récupérer avec la vente de celui qui figure également dans les petits papiers de la Lazio Rome, du Bétis et du FC Séville. Autant dire qu’il faudra avoir les nerfs solides et de sérieux arguments en poche pour s’attacher l’homme aux 12 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2018-2019.