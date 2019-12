Mercato : L'OL en rêvait, Arsenal fonce sur Thomas Lemar

Dans : Mercato.

En quête d’un renfort offensif pour épaissir son effectif au mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a songé à Thomas Lemar il y a quelques semaines.

Rapidement, le club rhodanien s’est rendu compte que la signature du milieu offensif de l’Atlético de Madrid était tout simplement impossible. Recruté pour près de 70 ME en provenance de Monaco il y a un an et demi, le champion du monde jouit d’un salaire colossal à Madrid. De plus, le n°7 des Colchoneros n’a absolument pas l’intention de revenir en France à six mois de l’Euro, ce qu’il considérerait comme un retour en arrière dans sa carrière. En revanche, un exil en Premier League est envisageable à en croire le Daily Mirror.

Une offre importante d'Arsenal pour Lemar ?

Effectivement, le média affirme que Thomas Lemar, en cruel manque de temps de jeu à l’Atlético de Madrid, est l’une des pistes privilégiées de Mikel Arteta à Arsenal. Désireux d’adopter un style de possession offensive dans la capitale londonienne, l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City estime que le profil de Thomar Lemar s’adapterait parfaitement dans son système de jeu. Pour parvenir à ses fins et ainsi combler son nouvel entraîneur, Arsenal préparerait d’ores et déjà une offre « conséquente » pour s’attacher les services du milieu offensif de l’Equipe de France. Cela sera nécessaire pour déloger un joueur sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2023, et qui n’avait initialement pas envie de changer d’air…