Mercato : L'OL a évité de peu un énorme flop à 16ME

Pour son retour en Angleterre, Javier Hernandez (29 ans) avait sûrement rêvé d’un meilleur scénario à West Ham.

L’attaquant mexicain, qui doit se contenter de jouer le maintien avec l’actuel 15e de Premier League, alors qu’il était convoité par l’Olympique Lyonnais l’été dernier, n’a inscrit que quatre buts en championnat. Mais surtout, l’ancien joueur de Manchester United n’est plus un titulaire indiscutable. On parle donc d’un départ dès cet hiver pour le Mexicain, un temps annoncé aux Chivas de Guadalajara, son club de coeur, et désormais envoyé en Major League Soccer par l’Evening Standard.

En effet, « Chicharito » serait dans le viseur de Los Angeles FC qui va disputer sa première saison dans le championnat nord-américain. L’arrivé d’un tel joueur représenterait un gros coup pour la jeune franchise de Californie, où la communauté mexicaine est importante. Mais le média londonien précise que West Ham souhaite remplacer son attaquant avant de le libérer. Et espère récupérer les 16 M€ investis sur Hernandez au mercato estival 2017.