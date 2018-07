Mercato : L'Inter Milan rêve haut et fort de se payer Messi !

Dans : Mercato, Serie A, Foot Europeen, Liga.

Après Cristiano Ronaldo à la Juventus, Lionel Messi à l’Inter Milan ?

La presse italienne frappe très fort ce mardi en annonçant que le club lombard rêve de faire signer la superstar argentine du FC Barcelone. Journal à sensation sur les transferts, Tuttosport n’est pas vraiment reconnu pour sa fiabilité. Mais l’Inter Milan souhaite répondre de manière XXL à la venue de Cristiano Ronaldo à la Juventus, en parvenant à faire craquer le champion d’Espagne. Pour cela, un atout en particulier. Il se nomme Tronchetti Provera et est le directeur général de la marque de pneus Pirelli, principale sponsor de l’Inter Milan.

Provera aimerait convaincre le groupe chinois Suning, propriétaire du club italien à hauteur de 70 %, d’effectuer un investissement colossal pour faire venir Lionel Messi, tout en assurant que les retombées financières d’une telle arrivée permettront de ne pas hypothéquer l’avenir financier du club. « Comment peut-on dire non à Messi, si on peut le faire, on le fera », a ainsi expliqué le dirigeant italien, persuadé qu’il y a un coup à jouer. En attendant, la superstar du FC Barcelone n’a jamais donné le moindre espoir à un quelconque club en vue d’un transfert, et l’Inter Milan peine à finaliser l’arrivée de Rafinha, en provenance… du Barça. Capisce ?