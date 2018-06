Mercato : L'Atlético remet une énorme clause sur Griezmann

Dans : Mercato, Liga.

Tard dans la soirée de lundi, l’Atlético Madrid a annoncé trois grandes nouvelles à ses supporters : la signature de Thomas Lemar, la prolongation de Lucas Hernandez et bien évidemment la signature du nouveau bail d’Antoine Griezmann, dont la fameuse « décision » a beaucoup fait réagir la semaine dernière. « Je comprends que certains fans aient été nerveux au sujet de cette incertitude, c’est logique. Mais je ne peux que remercier mes supporters, ils me soutiennent toujours et j’essaie de leur redonner ces signes d’affection en donnant tout sur le terrain » confiait ainsi l’international français sur le site officiel des Colchoneros.

Indiscutablement, l’Atlético Madrid a frappé un grand coup avec la prolongation de Griezmann. D’autant que désormais, il va devenir quasiment impossible de déloger le natif de Macon de l’Atlético. En effet, le site AS rappelle que désormais, la clause libératoire du buteur tricolore est passée à 200ME. Pour rappel, celle-ci était encore fixée à 100ME il y a quelques jours et c’est à ce tarif-là que le FC Barcelone souhaitait le recruter. Lors du prochain mercato, les courtisans de « Grizou » devront donc signer un chèque XXL pour faire bouger le joueur du Wanda Metropolitano…