Mercato : L'ASSE ou Rennes, le choix était vite fait

Dans le viseur du Stade Rennais cet été au mercato, Denis Bouanga a finalement quitté Nîmes pour l’AS Saint-Etienne. Mais pourquoi au juste, l’international gabonais a-t-il préféré Sainté au club breton ? Interrogé par But Football Club, Denis Bouanga s’est justifié. Et selon lui, le chaud public de Geoffroy-Guichard a grandement participé à faire pencher la balance du côté de Saint-Etienne, où il possède également quelques amis comme Yann M’Vila. Un ensemble de choses qui ne laissaient finalement que peu de chances au Stade Rennais malgré la belle forme du club breton ces dernières semaines.

« Si j’avais d’autres possibilités au mercato ? Oui il y avait Rennes et des clubs étrangers. Mais l’étranger, j’ai tout de suite fermé la porte. On verra peut-être plus tard. Là, je veux d’abord confirmer en L1. Il ne faut pas brûler les étapes. Il y avait aussi la Coupe d’Europe à Rennes mais j’ai préféré Sainté par rapport au public. Et puis j’avais des affinités ici, surtout avec Yann M’Vila. C’est club du Top 5. Il y a un grand public. J’ai hâte de voir ce que ça va donner en Ligue Europa et pour le derby. Il y a une ferveur qui me plait ici. C’est motivant. On sent beaucoup d’attente. Je suis content de mon choix » a expliqué Denis Bouanga, lequel n’a pas hésité une seconde au moment de trancher entre l’ASSE et Rennes.