Mercato : L’ASSE a tenté Nkoudou, qui préfère Burnley

Les dirigeants stéphanois sont particulièrement actifs cet hiver, même si pour le moment, rien n’a été conclu en dehors du retour de prêt de Robert Béric.

Ce mardi, L’Equipe révèle ainsi que Georges-Kevin Nkoudou, ancien feu-follet de Nantes qui s’était fait remarquer à Marseille, a été contacté pour une arrivée sous la forme d’un prêt dans le Forez. L’ailier natif de Versailles a fait l’objet d’un gros forcing de la part de Saint-Etienne, mais a finalement décidé de rejoindre Burnley, afin de rester en Premier League et de tenter de s’y imposer, ce qu’il n’arrive pas à faire avec son club actuel, Tottenham.

Il sera prêté pour six mois chez l’une des surprises de la Premier League, où il ne sera pas non plus évident de se faire sa place au sein d’une formation qui tourne très bien. De leur côté, les dirigeants stéphanois reportent désormais beaucoup d’efforts sur Paul-Georges Ntep, qu’ils espèrent convaincre alors que Nice fait figure de favori dans ce dossier.